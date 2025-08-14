La Fundación Reina Sofía activa un fondo de emergencia para apoyar en la recuperación tras los incendios en España

La Fundación Reina Sofía, por iniciativa de la reina Sofía, ha activado un fondo de emergencia para contribuir a la recuperación medioambiental y social tras los incendios forestales registrados recientemente en distintas zonas de España.

Dotado inicialmente con 50.000 euros, este fondo se destinará principalmente a labores de reforestación en la provincia de Ourense, en una primera acción.

Las principales tareas a las que llegará la ayuda son la reforestación, atención a la fauna afectada y otras acciones de recuperación ecológica, con especial atención a aquellos daños que habitualmente no están cubiertos por seguros ni por los fondos de emergencia de las administraciones públicas.

Asimismo, la Fundación reforzará la ayuda que presta a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y la recibirán aquellas personas de las zonas afectadas que puedan estar atravesando situaciones extraordinarias debido al impacto social de los incendios.

"Desde un primer momento, la Reina Doña Sofía ha seguido con atención la evolución de la situación en todo el territorio y ha mostrado su especial preocupación por las familias que han sufrido pérdidas personales, materiales y medioambientales", asegura la Fundación en un comunicado.

Así, en colaboración con la Xunta de Galicia y con la dirección de la Reserva de la Biosfera, la Fundación ya impulsa un proyecto de restauración forestal en la Serra do Courel, centrado en la recuperación del bosque autóctono y en la conservación de una de las áreas de mayor riqueza ecológica del noroeste peninsular.