La defensa de Bolsonaro pide al Supremo su absolución y alega la existencia de pruebas por golpe de Estado

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo su absolución en el proceso que enfrenta por intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, a finales de 2022, alegando que "no existe una sola prueba que (le) vincule" con los actos por los que se le acusa.

La petición forma parte de los alegatos finales remitidos por los abogados de Bolsonaro al juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, coincidiendo con el último día del plazo establecido para ello antes del juicio.

En su escrito, han argumentado que el exmandatario brasileño no cometió actos para promover un golpe de Estado y revertir los resultados de las elecciones que dieron la Presidencia a Lula. "La verdad, que a muchos no les interesa, es que no existe una sola prueba que vincule al peticionario con el 'Plan Puñal Verde y Amarillo' ni con los actos de los llamados 'Kids Pretos' y mucho menos con los actos del 8 de enero", reza el documento recogido por agencia de noticias brasil.

Asimismo, han denunciado lo que han tildado de proceso "histórico e inusual" al considerar que los acusados "son tratados como estafadores, como culpables, mucho antes de que se presente su defensa". "Una parte importante del país, de la prensa, no quiere un juicio, solo quieren saber la magnitud de la pena impuesta", ha agregado la defensa.

Los abogados han hablado así sobre la parte de la macrocausa que afecta al ultraderchista y a otras siete personas, imputados por los delitos de organización criminal, tentativa de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio inmueble.