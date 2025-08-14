La atleta Laura García-Caro no participará en el Mundial de Tokio

La atleta española Laura García-Caro, olímpica en Tokio 2020 y París 2024 y cuarta en el Campeonato de Europa 2024 en la categoría de marcha, no estará presente en el Mundial de Atletismo de este año, que se celebrará en Tokio (Japón) entre el 13 y el 21 de septiembre, según anunció la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"Laura García-Caro causa baja para el Mundial de Tokio por motivos de salud. No podrá llegar en las mejores condiciones y ha decidido priorizar su recuperación. Mucho ánimo, Laura. Todo el equipo de #EspañaAtletismo está contigo", expuso este jueves la RFEA en un comunicado en redes sociales.

La atleta onubense también se perdió el Campeonato de Europa por Equipos de marcha que se celebró el pasado mes de mayo en Podebrady (Chequia) debido a "dificultades para competir con normalidad" y tres meses después sigue con problemas que le impedirán participar en el Mundial de Atletismo.

La marchista procedente de Lepe hizo su debut olímpico en Tokio y fue séptima en la prueba de 20 kilómetros marcha en París, logrando un diploma olímpico. Dos meses antes, en el Campeonato de Europa de Roma, perdió la medalla de bronce sobre la misma línea de meta en la misma prueba, tras celebrarlo antes de tiempo, conformándose con el cuarto lugar.