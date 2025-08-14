Incendios y accidentes complican el inicio de la Operación Salida: 13 carreteras cortadas y retenciones en Sevilla

Los incendios --que mantienen alrededor de las 15.00 horas un total de 13 carreteras cortadas-- y los accidentes de tráfico complican el inicio de la Operación Salida, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). Cinco de estas vías están en Cáceres, tres en Palencia, tres en León, una en Badajoz y una en Huelva, según añade la DGT a través de su página web.

Entre las carreteras que se han visto afectadas por los fuegos en las últimas horas se encuentra la A-66 --donde se encuentra "lo peor"-- a la altura de Casa del Montes, con hasta 25 kilómetros cortados.

Al margen de los incendios forestales que están afectando a gran parte del territorio nacional, el inicio de este puente de agosto también ha estado marcado por los accidentes.

Hay retenciones por esta causa en la entrada a Barcelona, por la A-2 en Castellbisbal y de salida en la C-58 en Sabadell. Uno de los que más atasco ha provocado ha sido en la salida de Sevilla, por la AP-4, con hasta 6 kilómetros de retención en las Cabezas de San Juan con hasta 6 kilómetros de retención.

La entrada a Cantabria, por la A-67 es "complicada", avisa la DGT, con retenciones en Reynosa dirección Santander; también en la entrada Cádiz, en la A-4 en San Fernando; y también en la A-7 en Guadacorte, pero en dirección Algeciras. Finalmente, en Málaga hay retenciones en la A-7, en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos.

La DGT prevé 7.040.000 desplazamientos de largo recorrido para el puente de este 15 de agosto, por lo que ha puesto en marcha este jueves a las 15.00 horas una nueva Operación Especial, que se prolongará hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17.

En estos cautro días, Tráfico prevé que se produzcan movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional.

Así, durante este fin de semana largo, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto.

Además, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de Operación Especial.