Google ya trabaja en la conexión por satélite para 'Find hub', que permitirá compartir la ubicación

Google está preparando el soporte para la conectividad vía satélite en el servicio 'Find hub', que permitirá a los usuarios enviar la ubicación a sus contactos, aunque con un límite diario.

'Find hub' es la evolución de la red de 'Encontrar mi dispositivo', que además de localizar un móvil, permite rastrear dispositivos de seguimiento y compartir la ubicación con amigos y familiares.

Próximamente incorporará soporte para la conectividad por satélite, que Google anunció a mediados de mayo y en el que ya está trabajando, como ha descubierto el portal especializado Android Authority en el código de la 'app' Find hub (v3.1.399-3).

La conectividad por satélite permitirá compartir la ubicación con otros contactos, pero una única vez y no de manera continua en tiempo real. Parece que permitirá enviar una nueva ubicación cada 15 minutos, con un máximo de envíos por día, e informará tanto del tiempo como de los envíos restantes.

Esta opción también avisará al usuario de que en caso de emergencia, tiene disponible la función 'Satellite SOS', que no tiene límites diarios.