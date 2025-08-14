Agencias

Gloria Camila, ajena al escándalo de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

La revista Lecturas sorprende esta semana con una portada que asegura que Sofía Suescun mantiene, presuntamente, una relación paralela con el influencer Juan Faro, pese a su noviazgo con Kiko Jiménez. Según la publicación, las citas entre ambos se han producido en los últimos meses y han sido descubiertas por el propio Kiko, lo que estaría poniendo en riesgo la continuidad de una de las parejas más mediáticas de la televisión.

La noticia ha provocado un auténtico terremoto mediático. Algunos apuntan que la relación ya venía arrastrando tensiones, mientras que otros hablan de una posible ruptura inminente. Por el momento, ni Sofía ni su pareja han hecho declaraciones públicas para desmentir o confirmar la información, aunque las cámaras siguen sus pasos a la espera de una reacción oficial.

En medio de esta polémica, Gloria Camila - expareja de Kiko Jiménez - se ha pronunciado sin darle mayor importancia al asunto. Ha explicado que no se ha enterado de nada porque ha estado "tan tranquilamente disfrutando de mis vacaciones" y que, ahora que ha vuelto, le tocará ponerse al día. Además, comenta que toda su familia se encuentra "muy bien", incluido su hermano y su sobrina, y que no piensa implicarse en los problemas sentimentales de su ex.

