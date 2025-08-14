Froilán reaparece en la capital después de ser visto en Ibiza con Miri Pérez

Tras varios días en Ibiza, Froilán ha reaparecido en Madrid con un comportamiento serio y distante ante la prensa. Durante su estancia en la isla, el nieto del rey Juan Carlos ha acaparado titulares al ser fotografiado en actitud muy cariñosa con Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de MasterChef, según muestra la revista Semana. Las imágenes tomadas en el restaurante La Escollera han avivado los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos.

A su llegada a la capital, el hijo de la infanta Elena ha evitado cualquier tipo de declaración sobre sus días en Ibiza y tampoco ha respondido a la pregunta acerca de si su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, planea regresar a vivir a España. Manteniendo su habitual discreción, Froilán tampoco se ha pronunciado sobre su relación con Belén Perea, guardando absoluto silencio sobre los temas personales que más interés suscitan en la prensa.

El joven ha esquivado al equipo de Europa Press en todo momento y únicamente se ha limitado a despedirse con un escueto "que tengáis un buen día" antes de abandonar el lugar en taxi. Esta actitud refuerza la impresión de que el joven pretende mantenerse alejado del foco mediático y evitar especulaciones sobre su vida privada.

El paso de Froilán por Ibiza, marcado por su cercanía con Miri de MasterChef, pone de nuevo en evidencia su interés por preservar la intimidad y no hacer partícipes a los medios de sus asuntos familiares y personales.