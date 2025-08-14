Franco Mastantuono: "Voy a dejar la vida por la camiseta del Real Madrid, es el sueño que siempre tuve"

El futbolista argentino Franco Mastantuono aseguró este jueves que se dejará "la vida" por la camiseta del Real Madrid, club con el que firmó un contrato por las próximas seis temporadas, hasta 2031, cumpliendo el "sueño" que "siempre" tuvo.

"Querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy aquí. Es un día muy especial. Para mí se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Estoy muy contento, va a ser un día recordado para mi historia", arrancó el futbolista su discurso durante la presentación en la ciudad deportiva del club.

El joven jugador, que este jueves cumple 18 años, recordó en sus palabras a sus padres, a su familia y a su grupo de amigos y de trabajo. "Son indispensables para mí y los quiero mucho. Quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo. La verdad que me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar", expresó.

"Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo. Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad. Hoy comienza", defendió el argentino, que lucirá el dorsal 30, como en River Plate.

Además, Mastantuono se refirió al nuevo técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, a quien agradeció su "confianza y bienvenida". "Me hicieron sentir muy cómodo. Que sepan que van a estar con un hincha dentro de la cancha, espero poder conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!", concluyó sus palabras el joven futbolista.