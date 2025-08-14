Agencias

El ultraderechista Kaiser presenta su candidatura para las presidenciales de noviembre en Chile

El diputado Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario (PNL), ha presentado este jueves su candidatura para las concurrir a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Chile el próximo 16 de noviembre.

"¡Es oficial! Hoy, ante el (Servicio Electoral de Chile) Servel, Johannes Kaiser quedó inscrito como candidato presidencial del PNL", ha anunciado la formación ultraderechista en su cuenta de la red social X, donde ha calificado el registro de la candidatura como un "momento histórico".

Asimismo, ha agradecido a "todos" los presentes en el acto porque "su apoyo nos impulsa y nos da fuerza para seguir adelante".

Kaiser competirá así por la Presidencia del país latinoamericano con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast; y la candidata comunista Jeannete Jara, quien representará a la coalición del Gobierno, Unidad por Chile. Está previsto además que registren sus candidaturas la aspirante por la Unión Demócrata Independiente, Evelyn Mathhei; y el populista Franco Parisi, si bien el plazo para hacerlo expira en la medianoche del próximo lunes.

