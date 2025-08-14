El PIB del Reino Unido creció un 0,3% en el segundo trimestre

El Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido registró una expansión del 0,3% en el segundo trimestre del año, cuatro décimas por debajo del crecimiento del 0,7% experimentado en los tres primeros meses de 2025, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

El crecimiento de la economía británica entre abril y junio reflejó la expansión del 0,4% del sector servicios, frente al 0,7% del primer trimestre, mientras que la producción se contrajo un 0,3%, después de crecer un 1,3% entre enero y marzo. De su lado, la actividad en la construcción aceleró al 1,2% desde el 0,3% del primer trimestre.

En términos interanuales (segundo trimestre de 2025 sobre el mismo trimestre de 2024), la economía de Reino Unido creció un 1,2%.

Asimismo, la ONS estima que el PIB mensual creció un 0,4% en junio de 2025, después de la caída del 0,1% en mayo y la contracción del 0,1% en abril, cuya lectura ha sido mejorada desde la caída del 0,3% inicialmente estimada.