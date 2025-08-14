El Infoca logra cerrar el perímetro el incendio de Aroche

Los efectivos del Plan Infoca han logrado cerrar a mediodía de este jueves el perímetro del incendio declarado este miércoles en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva), toda vez que ahora trabajan para "enfriar los puntos calientes".

Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la que ha señalado que en la zona se mantienen un helicóptero ligero y tres aviones de carga en tierra. Mientras que en tierra permanecen ocho camiones autobombas, cuatro buldóceres, ocho grupos de bomberos forestales, un Técnico de Extinción, tres Técnicos de Operaciones, tres agentes de Medio Ambiente, un módulo de PMA, una Unidad de Análisis, una Unidad Médica de Incendios Forestales y una Unidad Meteorológica.

Por otro lado, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, ha explicado que la tarde de este miércoles fue "muy desalentadora", pero durante la noche "han dado fruto todos los trabajos", por lo que durante la mañana "ya se podía hablar de que estaba el campo frío".

En este sentido, ha destacado "la rapidez con la que está actuando el Plan Infoca", pero "preocupan las altas temperaturas sobre todo de la tarde, que están levantado pequeños conatos y el viento". Además, ha señalado que se han calcinado "unas 500 hectáreas", pero "no hay que lamentar pérdidas materiales ni de ganado, que es muy importante".

"El Consorcio de Bomberos, junto al Infoca y los medios portugueses, estuvieron refrescando al ganado. Y también los trabajadores de la ganadería que estuvieron con ellos. Pero sí que podemos hablar de que habrá pérdidas de animales", ha lamentado.

Asimismo, ha explicado que el paraje La Contienda se encuentra en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en territorio de "anidamiento de buitres", además de "la presencia de muchos animales". Tiene una gran arboleda que "ha hecho que el incendio avanzara mucho más rápido el incendio".