El III Torneo Reino de León reunirá al Real Madrid, Oviedo y Olímpico de León en una cita "del más alto nivel"

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado este jueves junto al presidente del Club Olímpico de León, José Pedro Luengo, y con las jugadoras Sara Barraguier y Syria Rosignoli el III Torneo Reino de León, que se celebrará el próximo 23 de agosto en el Complejo Deportivo Olímpico de León y que ya se ha consolidado como evento de referencia para el fútbol femenino en la región.

En el triangular de la categoría sénior, con entrada gratuita, participarán Real Madrid, Real Oviedo y Olímpico de León, ofreciendo a la afición "una jornada de fútbol del más alto nivel y la oportunidad de ver en directo a algunas de las mejores jugadoras del panorama nacional", según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Además, como antesala del gran reclamo de esta edición, se disputará un partido de fútbol inclusivo entre el Olímpico de León y La Virgen del Camino, reforzando el compromiso del club con la integración y la diversidad.

El Torneo Reino de León, que acorde al comunicado oficial "año tras año crece en repercusión y asistencia", busca no solo ofrecer espectáculo deportivo, sino también consolidarse como una cita de convivencia y promoción del fútbol femenino en la provincia.