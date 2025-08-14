Agencias

El Ibex 35 abre por encima de los 15.000 puntos (+0,25%) y marca nuevos máximos desde 2007

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida del 0,25%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.000 enteros y situarse en los 15.057,7 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que no hay grandes referencias 'macro'.

El índice español no alcanzaba estos niveles desde diciembre de 2007, siendo su mayor marca en 18 años, en un contexto marcado, entre otras cuestiones, por las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos baje tipos el mes que viene por los datos de inflación.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está barajando nombrar al sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed de entre una lista de once candidatos, tres de los cuales no habían trascendido hasta ahora.

En el terreno empresarial español, BBVA ha decidido ejercer la opción de amortización anticipada de un bono de 1.000 millones de dólares (854 millones de euros) que emitió en 2022.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Ferrovial (+0,92%) y Mapfre (+0,63%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Unicaja Banco (-1,34%) y Acerinox (-0,28%).

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Londres bajaba un 0,28%, mientras que Milán, París y Francfort subían un 0,3%, un 0,2% y un 0,12%, en cada caso.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 0,46% y se situaba en los 65,93 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un alza del 0,49% para tocar los 62,96 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1698 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,227%.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Marlaska recuerda que si una

La Junta birmana cifra las pérdidas del terremoto de marzo en 3.800 millones de dólares

Miles continúan en refugios sin hogar tras el sismo de marzo, que dejó más de 3.700 fallecidos y graves destrozos en Birmania según 'The Global New Light of Myanmar', donde autoridades y organizaciones intentan acelerar labores de reconstrucción y ayuda

Infobae

EEUU restringe visados a funcionarios de países africanos y americanos por cooperar con misiones cubanas

Infobae

Corea del Norte niega la retirada de altavoces en la frontera y dice que no está "dispuesto" a ello

Corea del Norte niega la

Imputados por homicidio agravado consumado cuatro de los implicados en el asesinato del senador Uribe

Imputados por homicidio agravado consumado