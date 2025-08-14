El expresidente de Ecuador Rafael Correa concluye el Camino de Santiago en bicicleta desde Oporto: "Es durísimo"

El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha terminado esta semana el Camino de Santiago tras completar 260 kilómetros en bicicleta por la ruta interior desde Oporto.

"Camino durísimo en bicicleta, pero repleto de pueblos medievales, puentes y vías romanas, viñedos y gente linda", ha destacado en un mensaje en sus redes sociales que ha acompañado de una foto en la compostelana Praza do Obradoiro.

Así, Correa ha explicado que para llegar a la capital gallega desde Portugal cruzó "dos pequeñas cordilleras" y durante tres días tuvo "3.000 metros de subidas". "Durísimo", ha aseverado tras apuntar que preparó la ruta con la ayuda de ChatGPT, que le aseguró que sería una experiencia de "nivel medio de dificultad".

Después, ya en la ruta, la aplicación 'Komoot', de planificación de itinerarios, indicaba que era "para especialistas". "Solo por eso, ChatGPT dejó de ser mi mejor amigo", ha relatado.

También ha detallado que durante los 260 kilómetros realizados pasó dos noches de campamento y dos en albergues de peregrinos. La última etapa, de unos 70 kilómetros, ha apuntado, tuvo que dividirla en dos porque "las piernas ya no daban". "¡Pero llegamos!", ha celebrado.