El Ejército de Israel mata a una persona en un ataque con drones en el sur de Líbano

Al menos una persona ha muerto en un ataque llevado a cabo este miércoles por el Ejército de Israel en la localidad libanesa de Hadaza, en la gobernación de Nabatié (sur), a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha indicado en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias NNA que "un ataque con drones israelíes contra un coche en Hadaza ha resultado en la muerte de una persona". Por el momento, las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto.

Israel justifica este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií libanés Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.