El consejero delegado de Valentino, Jacopo Venturini, dimite de su cargo aduciendo motivos personales

El consejero delegado de Valentino, Jacopo Venturini, ha dimitido este jueves de su cargo aduciendo motivos personales y de conformidad entre el ejecutivo y la empresa, según ha adelantado la revista de moda estadounidense Women's Wear Daily (WWD).

Valentino aseguró en junio que Venturini se encontraba de baja por enfermedad después de que algunos medios hubiesen informado sobre su salida inminente. La firma italiana no ha nombrado ningún reemplazo para Venturini, aunque sí ha indicado que "se anunciará a su debido tiempo".

Por otro lado, fuentes cercanas a la compañía habrían indicado que el director creativo, Alessandro Michele, cuenta con la "total confianza" de los responsables actuales de Valentino. En este sentido, su próxima colección se presentará en París en primavera del año que viene.

Valentino es propiedad al 30% del grupo de lujo francés Kering, que adquirió una participación en la marca al fondo catarí Mayhoola por 1.700 millones de euros en 2023 con el compromiso de comprar la totalidad antes de 2028.

