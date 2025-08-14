Agencias

El centrocampista inglés Ovie Ejaria, nuevo jugador del Real Oviedo

El Real Oviedo anunció este miércoles el fichaje del centrocampista inglés Ovie Ejaria, quien firma por el cuadro asturiano por dos temporadas y se convierte en el séptimo fichaje del conjunto azul en su regreso a LaLiga EA Sports.

"El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con el futbolista Ovie Ejaria para que el centrocampista se convierta así en nuevo futbolista del conjunto carbayón para las próximas dos temporadas", anunció el club en un comunicado oficial.

El jugador, de 27 años, se ha estado entrenando durante estas últimas semanas con el primer equipo a las órdenes de Veljko Paunovic. Tras cinco temporadas en el Reading, equipo en el que militó hasta la campaña 2022/2023, Ejaria refuerza centro del campo del Real Oviedo en esta nueva temporada en Primera División.

Además del Reading, Ejaria también defendió los colores del Rangers y Sunderland. Formado en las categorías inferiores del Liverpool, el futbolista disputó el Mundial Sub-20 con Inglaterra.

