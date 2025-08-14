El bitcoin escala a un nuevo récord por encima de 124.000 dólares

El bitcoin, la criptomoneda de más valor y más conocida del mercado, llegaba a impulsarse este jueves hasta un nuevo máximo histórico tras conquistar por primera vez la cota de los 124.000 dólares ante la perspectiva de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y los movimientos legislativos favorables por parte de Washington.

En concreto, la cotización de la criptomoneda llegaba a alcanzar un nuevo máximo histórico durante la sesión de 124.457 dólares, un 1% por encima del precio marcado en la sesión de ayer, aunque posteriormente cedía en su impulso para cotizar sobre los 121.000 dólares, según los datos de CoinMarket consultados por Europa Press.

En este sentido, la criptodivisa acumula en 2025 una revalorización del 33%, en tanto que desde la victoria electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a principios del pasado noviembre la subida alcanza el 83%.

Entre los factores que empujan la nueva escalada del bitcoin, además de la perspectiva de que la Fed inicie en septiembre un nuevo ciclo de bajadas de los tipos de interés, también se cuenta el apoyo proveniente desde la Casa Blanca, después de que Donald Trump diera luz verde la semana pasada a la inclusión de las 'criptos' en los planes de pensiones privados, permitiendo a estos vehículos de ahorro invertir en criptoactivos.

Este clima favorable para el sector auspiciado desde la Administración estadounidense ha impulsado también a las llamadas empresas de tesorería de bitcoin, con un creciente número de sociedades cotizadas que buscan reactivar el precio de sus acciones mediante la adquisición de activos digitales como bitcoin.