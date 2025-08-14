Dos albañiles provocaron el incendio de Titaguas de junio al usar una radial a pesar del riesgo extremo

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres de 22 y 24 años por presuntamente haber originado el incendio que afectó a 6.500 metros cuadrados de masa forestal en la rambla de Canales de Titaguas (Valencia) el pasado 30 de junio. Ambos presuntamente originaron el fuego con las chispas de una radial en la granja donde trabajaban en unas obras durante un día con riesgo extremo de incendios.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) ha conseguido esclarecer las causas de este incendio a partir de las muestras tomadas y de las manifestaciones de testigos, hasta concluir que el fuego fue provocado por la imprudencia de unos trabajadores, informa el instituto armado.

Con toda la información obtenida, los agentes han llegado a la conclusión de que se cometió un delito de incendio forestal por la imprudencia de los trabajadores que realizaban las labores de construcción en una granja de la zona. Estos operarios realizaron los cortes con la radial que iniciaron el fuego en un día declarado como alerta 3 de incendios forestales (riesgo extremo).

Una vez extinguido el fuego, un agente medioambiental y efectivos del Seprona realizaron una inspección ocular de la zona afectada. Comprobaron que el incendio se originó junto a una granja donde se realizaban obras de construcción ese mismo día.

Hallaron cuatro cortes recientes en una estructura metálica de varillas de hierro. Por el suelo cercano a la estructura, con un imán se obtuvieron varias esquirlas metálicas que podían proceder de los cortes.

También se tomaron muestras de las esquirlas y de un trozo de varilla y se intervino el disco de corte de una radial con la que trabajaron los albañiles. Por último, se tomó manifestación a los testigos que estaban presentes el día del incidente.

Aquel día, el primer agente medioambiental que acudió al lugar observó un grupo electrógeno y una radial ubicadas dentro de la granja, situadas a unos 30 metros de la zona donde inició el fuego.

En días con riesgo extremo de incendios, el uso de maquinaria de estas características está expresamente prohibido a menos de 500 metros de masa forestal. Si se decreta esta alerta, los trabajos con herramientas mecánicas en zonas forestales que no sean propios de la actividad agrícola están prohibidos.

Además, se deben adoptar todas las medidas de prevención posibles en aras de evitar cualquier incidencia que pueda afectar a masas forestales en épocas estivales, como contar con medios de extinción, no realizar fuego, evitar tirar o abandonar objetos de cristal o residuos que puedan dar inicio a un foco de incendio, evitar estacionar con vehículos sobre vegetación seca o conocer el entorno donde se practiquen o realicen actividades lúdicas.

Por estos hechos fueron investigados dos hombres de 22 y 24 años de nacionalidad española y rumana, respectivamente. La investigación corrió a cargo del Seprona de Benaguasil y las diligencias se entregaron en la Fiscalía Provincial de Valencia.