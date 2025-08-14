Crónica del España - Francia: 67-75

La selección española masculina de baloncesto ha perdido este jueves contra Francia (67-75) en el Olímpic de Badalona, en el primer 'Classique' entre ambos equipos, en un duelo en el que se perdieron a sí mismos los de Sergio Scariolo, con infinidad de pérdidas y poco acierto en el tiro, ante unos franceses que, sin jugar a su mejor nivel, tuvieron suficiente para llevarse el primer pulso.

París, el sábado, decidirá si España iguala este doble cara a cara o si 'Les Bleus' se llevan ambos choques. Visto lo sucedido en Badalona, con el ilustre Ricky Rubio en la grada de su 'casa', España no se encontró a sí misma en ningún momento y deberá cambiar cosas para, como apuntó Scariolo en la previa, reducir el 'gap' entre ambos equipos.

En físico gana Francia de sobras. Y su juego tosco, lento y rápido a la vez, desquició a una España falta de puntos. Sin Santi Aldama, lesionado (descartado junto a Alberto Díaz), y con un Darío Brizuela que no jugó en la segunda parte, los momentos más calientes pasaron por las manos de los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, pero en ningún momento España estuvo cerca de la victoria.

Y eso que en el tercer cuarto llegó a ponerse a tiro de 2 puntos (44-46) tras una canasta del joven base Sergio De Larrea. Venía de perder España de una desventaja máxima de 15 puntos, fruto de un mal parcial a caballo del primer y segundo cuarto. Parecía entonces que España podía reaccionar, pero el partido estuvo demasiado parado por los muchos tiros libres que se tiraron (29 España y 27 Francia).

Así, con el crono detenido mucho más de lo deseado para poder desplegar un buen espectáculo de baloncesto, el partido no pasará a la historia. No fue entretenido, salvo alguna acción espectacular de Willy Hernangómez o de Zaccharie Risacher, el joven galo número 1 del draft que nació en Málaga pero juega defendió el 'bleu'.

España, a remolque, sin los puntos que sí tenían no hace tanto los ya retirados Sergi Llull o Rudy Fernández, debe hallar otro camino al éxito. Sobre todo, mientras no pueda disponer de Santi Aldama. Entonces, el juego interior deberá ser el arma decisiva, porque en la línea exterior, salvo Brizuela cuando está enchufado, poco hay de donde tirar. Esta Familia mermada tiene entrega, fuerza y trabajo, sin duda, pero quizá no tanto talento como antaño.

Con el 14-25 del primer cuarto y un segundo en el que los galos endosaron un parcial (que venía abierto) de 0-11, el duelo pintaba muy mal. Pero reaccionó bien el equipo de Sergio Scariolo y los españoles, con un 8-0 liderado por Santi Yusta, soñaron. Pero Yabusele y Okobo aparecieron para volver a poner tierra de por medio, hasta llegar al 35-43 del descanso.

Tras los homenajes a Quino Colom o Pau Ribas en el descanso, España intentó cambiar las tornas y se llevó un tercer parcial (17-15) de muy baja anotación que fue fiel reflejo, resumen, de lo sucedido en general en el partido. España se acercó, llegó a tener pelota para ponerse por delante en el marcador, pero las pérdidas condenaron a los locales. España se perdió a sí misma en Badalona pese a contar con jugador, como Joel Parra o Alberto Abalde, que se formaron aquí, en el Olímpic.

Y el físico no dio para más. Terminó muy bien Josep Puerto, pero esas píndolas aisladas de anotación en uno u otro jugador español no se combinaron y, pese a los Hernangómez, que fueron tirando del carro, fue la Francia de Risacher la que se llevó el primer duelo. Con esa sensación de que a esta Francia, que no tiene a su gran estrella Victor Wembanyama, le hace falta poco para derrotar a España.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 67 - FRANCIA, 75 (35-43, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: De Larrea (4), Abalde (-), López-Arostegui (5), J.Hernangómez (7) y W.Hernangómez (15) --quinteto inicial--; Puerto (7), Pradilla (6), Saint-Supéry (2), Brizuela (5), Yusta (6), Parra (7) y Sima (3).

FRANCIA: Strazel (6), Okobo (10), Coulibaly (-), Yabusele (12) y Poirier (1) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (2), Maledon (2), Jaiteh (2), Risacher (12), Hoard (13), Sarr (3), Francisco (5) y Hifi (7).

--PARCIALES: 14-25, 21-18, 17-15 y 15-17.

--ÁRBITROS: Castillo, Mendoza y Rosso.

--PABELLÓN: Palau Olímpic de Badalona.