Casi 40 muertos tras las fuertes inundaciones provocadas por las lluvias en la Cachemira india

Casi 40 personas han muerto este jueves y más de 100 han resultado heridas como consecuencia de las lluvias torrenciales que han azotado el estado indio de Jammu y Cachemira, que han provocado fuertes inundaciones y corrimientos de tierra en la zona.

Según ha informado el subcomisionado del distrito de Kishtwar, Pankaj Sharma, se han movilizado numerosos equipos de rescate para localizar a víctimas, que podrían estar atrapadas entre los escombros o que han sido arrastradas por la corriente. El temporal ha dejado al menos 38 muertos.

Una de las zonas más afectadas ha sido la de Chositi, donde los torrentes de agua han causado daños en viviendas y en vehículos, mientras que las inundaciones han arrasado las cocinas temporales instaladas en tiendas de campaña para peregrinos que todos los años visitan el santuario de Machail Mata, en el distrito de Kishtwar.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha expresado sus condolencias en la red social X a los afectados por las inundaciones y ha informado de que sigue "de cerca" la situación. "Se brindará toda la ayuda posible a quienes la necesiten", ha dicho.

