Benita sorprende con tres reveladoras teorías sobre el misterioso ritual nocturno de Terelu Campos

Este lunes, Terelu Campos volvió a acaparar multitud de titulares tras la emisión en el programa TardeAR de unas imágenes en las que aparecía realizando, en compañía de amigas, un peculiar ritual nocturno. El gesto, que despertó la curiosidad del público y generó debate en el plató, fue explicado por su hermana, Carmen Borrego, como un momento cargado de simbolismo.

A raíz de estas imágenes, Benita ha querido dar su propia interpretación tras llegar a Madrid en silla de ruedas, asegurando que la circunstancia de la luna llena era clave para entender el gesto. "El ritual que yo le he visto tiene tres indicaciones", explicó. "Generalmente se hace con una vela, pero lo mismo Terelu no tenía nada más que una cerilla. Entonces dice: pues con una cerilla. Cuando se pone esa cerilla hacia la luna es porque tienes momentos de incertidumbre y quieres que se te ilumine el camino. Tienes que tomar decisiones, a lo mejor algo así", detalló.

En segundo lugar, apuntó a otra posible lectura: "También puede ser porque tienes un momento de luz, de brillo, de estar muy bien, y entonces lo ofreces a la luna como para que la luna siga protegiendo esa misma situación. Esa yo la veo muy factible para Terelu".

Por último, abordó su interpretación más simbólica: "Cuando tú pones una cerilla a la luna es rebelarte contra todo lo grande que te está haciendo daño. Tu cerilla es una llama muy pequeña y tú la estás enfrentando a la luna, que es algo muy grande, pero le estás diciendo: 'No puedes conmigo, soy pequeña pero no puedes conmigo. Mi luz es pequeña, pero mi luz no se apaga'".

Además, Benita quiso lanzar un mensaje lleno de optimismo: "Yo la veo muy bien a Terelu, con una cerilla y hasta con un mechero. Fíjate lo que te digo, la veo súper bien, súper bien", afirmó sin dudar. "La veo con muy buen futuro y me alegro mucho de lo que le está pasando, porque la veo que está bien", añadió con una sonrisa.

La vidente también aprovechó para enviarle un consejo con su particular sentido del humor: "Que se ponga más en bikini y que se mire más las cosas que están pasando, las dañinas, y que no se fije en un michelín de Terelu o de Carmen Borrego, que eso no tiene importancia. Ella ya no tiene michelines, está perfecta. Pero, en cualquier caso, que mire lo que hay que mirar", concluyó.