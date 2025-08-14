Agencias

BBVA despliega su plataforma global de datos en México y Colombia

Por Newsroom Infobae

BBVA ha desplegado su plataforma global de datos (ADA) en México y Colombia, con lo que espera "acelerar la capacidad del banco para ofrecer productos y servicios personalizados y relevantes para sus clientes", según ha informado en un comunicado.

La plataforma está alojada en la nube y construida con tecnologías de Amazon Web Services (AWS). A finales del año pasado, ya completó la migración en Europa y Uruguay, así como las áreas de negocio de banca de inversión, del hólding y los segmentos de Arquitectura y de Ingeniería de Datos.

Gracias a esta plataforma de datos, el banco ha logrado reducir los tiempos de acceso a la información de varios días a menos de 10 minutos, según asegura BBVA. "Esta eficiencia operativa ha contribuido a una reducción de costes de hasta el 40% en comparación con otras plataformas tradicionales, optimizando los recursos del banco", ha puntualizado.

Actualmente, la plataforma gestiona 8,4 petabytes de datos (8,4 millones de gigabytes) y da servicio a 6.500 usuarios avanzados, incluidos científicos de datos e ingenieros, junto con más de 40.000 usuarios diarios de BBVA.

EuropaPress

