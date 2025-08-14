América golea al Puebla, con dos goles de la española Vilamala, y mantiene paso perfecto

México, 13 ago (EFE).- La española Bruna Vilamala convirtió este miércoles dos goles para encabezar el triunfo del América por 3-0 sobre el Puebla, con el que las azulcremas continuaron como líderes con paso perfecto del Apertura del fútbol mexicano femenino.

En el cierre de la sexta jornada, Vilamala, dos veces, y Montserrat Saldívar, una, convirtieron por el América.

En su estadio, las Águilas se fueron encima de su rival en el arranque del encuentro y pronto tomaron ventaja, con un gol de pierna zurda de Vilamala en el minuto 7 para poner el 1-0, ventaja ampliada en el 14 cuando la española sacó provecho de un error grosero de la guardameta Silvia Machuca.

América dominó, mas careció de puntería y en la segunda mitad se encontró con un Puebla bien ordenado en la zaga, al que no pudo vulnerar hasta que en el 92 Saldívar anotó de zurda a pase de la española Irene Guererro.

Con seis victorias en seis salidas, el América del entrenador español Ángel Villacampa suma 18 unidades, dos encima del Tigres UANL, equipo de Jennifer Hermoso, que ganó este martes por 2-0 al Tijuana.

María Sánchez y la brasileña Jheniffer Cordineli convirtieron por las Amazonas del entrenador español Pedro Martínez que fueron superiores.

Este miércoles el Toluca superó por 2-1 al Guadalajara y llegó a 16 unidades, las mismas de las 'Amazonas'. Las francesas Amandine Henry y Eugenie Le Sommer anotaron por Toluca, que se reafirmó como candidato a entrar clasificarse a los cuartos de final.

El resultado más sorpresivo de la fecha seis fue la goleada del Cruz Azul por 4-0 al Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde. Liz Angeles, con doblete, Valeria Valdez y la estadounidense Aerial Chavarin convirtieron por las Azules.

También este martes, el campeón Pachuca sufrió para empatar 2-2 con el Querétaro.

En otros juegos, este martes San Luis-Atlas empataron sin goles y hoy León derrotó por 3-2 al Juárez.

- Partidos de la séptima jornada del Apertura del fútbol femenino:

15.08: Tigres UANL-Pachuca.

16.08: Tijuana-San Luis, Monterrey-Santos Laguna, Pumas UNAM-América, Atlas-Guadalajara y Juárez-Toluca.

17.08: Necaxa-Cruz Azul, León-Querétaro y Mazatlán-Puebla.