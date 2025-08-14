Álvaro García vuelve a los escenarios tras unas vacaciones junto a Gloria Camila en plena polémica familiar

Álvaro García ha estado recientemente acompañando a Gloria Camila durante sus vacaciones familiares en Costa Ballena, en un momento en el que la hija de Ortega Cano vive un complicado episodio por su enfrentamiento con la familia de Michu. La presencia del joven ha sido clave para que la influencer haya podido disfrutar de unos días de desconexión y calma lejos del foco mediático.

Tras este paréntesis vacacional, Álvaro ha retomado su agenda musical. El artista ha volado a Madrid para actuar en solitario durante las Fiestas de Butarque, en Leganés. En esta ocasión, el cantante no ha contado con la presencia de Gloria, pero ha demostrado sobre el escenario que atraviesa un gran momento artístico. Con temas como 'Persona vitamina', ha vuelto a conectar con su público y dejaclaro que su carrera sigue creciendo.

Mientras la hija de Rocío Jurado continúa lidiando con la tensión derivada de sus asuntos familiares, el joven se mantiene muy presente y pendiente de ella, aunque cada uno haya retomado sus obligaciones. Pese a la distancia física puntual, Álvaro García y Gloria Camila están demostrando que su relación se asienta en la confianza y el respaldo mutuo.