Al menos cuatro muertos tras una explosión a las afueras de Idlib, en el noroeste de Siria

El Ministerio de Sanidad de Siria ha informado este jueves de que al menos cuatro personas han muerto, entre ellas dos niños, tras registrarse una explosión en un edificio residencial ubicado a las afueras de Idlib, en el noroeste del país.

Los equipos de la Defensa Civil siria han iniciado las operaciones de rescate tras la explosión, que ha dejado además otras cinco personas heridas, incluyendo un niño. Asimismo, los bomberos se han desplazado hasta la zona afectada para extinguir las llamas.

Las autoridades sirias han abierto una investigación para determinar las causas de la explosión, sin que por ahora haya más detalles sobre lo ocurrido, según ha recogido la agencia de noticias estatal SANA.

En paralelo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes sobre el terreno, ha informado de "fuertes explosiones sucesivas" en una base de combate no siria y en un depósito de municiones al oeste de Idlib.