Al menos 13 muertos por consumir alcohol adulterado en Kuwait

Al menos 13 personas han fallecido en Kuwait en los últimos días por el consumo de bebidas adulteradas con metanol, según el Ministerio de Sanidad, que ha circunscrito todos estos casos a inmigrantes de origen asiático, sin especificar más.

El Ministerio ha explicado que, desde el sábado, los servicios médicos han atendido 63 casos de intoxicación. Estas personas han requerido asistencia que incluye en algunos casos diálisis urgentes o respiración artificial, mientras que 21 de los pacientes han sufrido daños en la visión e incluso ceguera.

Kuwait, de mayoría musulmana, es uno de los países más restrictivos del mundo en materia de alcohol, ya que no permite la importación y el consumo de este tipo de bebidas, a excepción de establecimientos autorizados concebidos principalmente para servir a ciudadanos extranjeros.

EuropaPress

