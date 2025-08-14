Acusado de atacar a cuatro funcionarios de prisiones el hermano del terrorista suicida de Mánchester de 2017

Hashem Abedi, en prisión desde 2020 por colaborar en el atentado que perpetró su hermano en 2017 en Mánchester dejando 22 muertos y cientos de heridos, ha sido acusado de intentar asesinar a tres funcionarios de prisiones y agredir a un cuarto, han indicado este miércoles las autoridades británicas.

El hombre de 28 años tendrá que comparecer el 18 de septiembre ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por atacar el pasado 11 de abril a cuatro agentes de la prisión de alta seguridad Frankland, ubicada en la localidad inglesa de Durham, así como por posesión no autorizada de un cuchillo con el que presumiblemente intentó agredirlos, unos actos que tuvieron lugar el pasado 11 de abril.

Abedi, que tras el ataque fue trasladado a otro centro penitenciario, cumple una condena de 55 años después de que en 2020 fuese declarado culpable de ayudar a planificar el atentado con el que su hermano, tres años antes, se inmoló en Mánchester al término de un concierto cobrándose la vida de 22 personas y dejando cientos de heridos.

El joven se encontraba en Libia en el momento en que se produjo el atentado, pero fue el primer sospechoso en ser extraditado a Reino Unido en el marco del caso. Tanto él como su padre, Ramadan Abedi, fueron detenidos en la capital libia, Trípoli, por sus supuestos vínculos con Estado Islámico.