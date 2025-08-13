Victoria Federica, fiel a su estilo minimalista, deslumbra en el concierto de Beret

El Auditorio de Starlite Occident vivió anoche una de sus veladas más intensas de este verano con el regreso de Beret a Marbella. El artista sevillano, con más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, cautivó al público con un directo cargado de emoción, himnos generacionales y una conexión total con sus seguidores. Sobre el escenario repasó grandes éxitos como "Si por mí fuera", "Me llama", "Cóseme" o "Dime quién ama de verdad", además de temas virales como "Porfa no te vayas" o "Sueño".

Durante hora y media, el cantante combinó música y confesiones personales, agradecimientos y reflexiones que hicieron vibrar al auditorio. La noche continuó en clave de fiesta con Oro Viejo by DJ Nano, que encendió la pista repasando himnos de la electrónica y clásicos del dance, consolidando la cita como uno de los afterparties más esperados del festival.

Entre el público, multitud de rostros conocidos disfrutaron del espectáculo, pero fue Victoria Federica quien acaparó gran parte de las miradas. Fiel a su estilo sofisticado y minimalista, la hija de la infanta Elena volvió a destacar con un look muy comentado.

La nieta del Rey Juan Carlos I compartió velada con Rodrigo Moreno de Borbón, la duquesa de Cardona, Rosario Mohedano, Zayra Gutiérrez o el ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón. Relajada y cómplice con sus acompañantes, Vic disfrutó del concierto de Beret y también de la animada sesión de DJ Nano, confirmando que Starlite sigue siendo uno de sus eventos imprescindibles del verano.