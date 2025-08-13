Una jueza ordena investigar al expresidente de Guatemala Jimmy Morales por la muerte de 41 niñas en incendio

Una jueza ha ordenado este martes a la Fiscalía de Guatemala que investigue al expresidente guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020) para determinar su posible responsabilidad en la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio estatal que tuvo lugar en 2017.

Morales ha sido señalado durante el juicio por haber ordenado el operativo policial que terminó con la vida de las menores de edad, que tuvo lugar durante su mandato. La jueza Ingrid Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, también ha pedido investigar al exasesor presidencial Carlos Beltetón.

La solicitud de Cifuentes ha tenido lugar durante la lectura de un fallo en el que seis exfuncionarios han sido condenados a penas de entre seis y 25 años de prisión, mientras que uno de los investigados --el exprocurador Harold Flores-- ha sido absuelto, al considerar que hay dudas sobre las competencias que tenía cuando ocurrieron los hechos.

Los condenado son el exsecretario de Bienestar Social Carlos Rodas y el exdirector del centro Santos Torres, a 25 años; la exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato Brenda Chamán, a 17 años; la exsubinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC) Lucinda Marroquín a 13 años; el exsubcomisiario de la PNC Luis Pérez Borja, a once años: y la exdefensora de la niñez de la Procuraduría Gloria Castro, a seis años.

Las menores murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017 --Día Internacional de la Mujer-, cuando quemaron colchonetas en una sala donde estaban encerradas por haber intentado escapar el día anterior. Pretendían protestar por denuncias de malos tratos y explotación sexual, pero el fuego se descontroló y no pudieron huir porque la puerta estaba cerrada con llave.