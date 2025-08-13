Agencias

Un total de 250 jóvenes gallegos del exterior cursarán un máster en las universidades gallegas con una beca BEME



La Secretaría Xeral da Emigración, dependiente de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, ha publicado este miércoles el listado definitivo de los 250 jóvenes gallegos residentes en el exterior que cursarán un máster en las universidades gallegas de Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña, a través de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME).

Este programa, tal y como ha destacado la Xunta, tiene como objetivo promover el retorno de la juventud gallega residente en el exterior, facilitándoles la continuidad de sus estudios de postgrado en Galicia y reforzando los vínculos con su tierra. De los 250 beneficiarios, la mayor parte procede de América Latina, con Argentina a la cabeza con un total de 98 estudiantes; seguida de Uruguay con 33, Cuba con 31, Venezuela con 22 y Brasil con 20.

Otros 17 estudiantes proceden de Europa, de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Irlanda, República Checa, Suiza y Suecia. En cuanto a la distribución por universidades, 92 estudiantes cursarán sus estudios en la Universidad de Vigo, 87 en la Universidad de Santiago de Compostela y 71 en la Universidade da Coruña.

BOLSAS BEME

Las bolsas BEME tienen una cuantía económica que varía entre 8.000 y 12.500 euros, dependiendo del origen geográfico de las personas beneficiarias y del número de créditos a realizar. Se destinan a cubrir gastos como matrícula, viajes, alojamiento y mantenimiento durante el período académico en Galicia.

Se enmarcan en la Estratexia Galicia Retorna, que cuenta con más de 100 medidas destinadas a facilitar el regreso y la integración plena de personas retornadas.

En concreto, en el curso 2024-2025 accedieron a estas bolsas otros 250 jóvenes para estudiar más de 80 másteres diferentes en las tres universidades públicas gallegas. En total, desde 2017 y con la convocatoria del próximo curso se han beneficiado de las bolsas BEME más de 1.700 estudiantes procedentes de más de 40 países.

En relación a los resultados del programa, destaca que cerca del 80% de los becarios --con una edad media de 29 años-- deciden quedarse en Galicia, más del 60% encuentran empleo y el 90% recomienda la experiencia.

