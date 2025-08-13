Agencias

Un incendio en la A-2 obliga a los Bomberos a usar por primera vez un contenedor inundable

Por Newsroom Infobae

El incendio de un camión que transportaba coches híbridos en la A-2, en el punto kilómetrico 326, a su paso por el distrito zaragozano de Santa Isabel, ha ocasionado retenciones de unos tres kilómetros, según ha informado la Guardia Civil, y ha obligado a los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza a usar por primera vez un contenedor estanco inundable para la extinción total del fuego en vehículos eléctricos.

El siniestro ha ocurrido sobre las 13.13 horas. El articulado transportaba varios vehículos y se ha abierto el carril izquierdo para dar paso al tráfico.

Los Bomberos de Zaragoza se han desplazado al lugar con una bomba urbana ligera, dos bombas nodrizas y una ambulancia para sofocar el incendio en que se han visto dañados los seis vehículos y el camión, ha informado el Ayuntamiento.

Ante la falta de certeza de que uno de los coches híbridos estuviera apagado del todo y la posibilidad de que pudieran regenerarse las llamas, los Bomberos han utilizado un contenedor estanco inundable adquirido hace unos meses para casos como este. Sólo hay tres de este tipo en España y es la primera vez que se utiliza en una emergencia.

Tras la intervención, los Bomberos lo han trasladado, con el vehículo en el interior, a una zona segura para poder observarlo y confirmar la extinción.

