Un hombre resulta gravemente herido en Aranjuez al ser atropellado por un coche mientras estaba en una terraza

La salida de la vía de un turismo en Aranjuez (Madrid) ha provocado el atropello de un hombre de 64 años que estaba sentado en una terraza y que ha resultado gravemente herido, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 0.17 horas de este miércoles en la Calle Infantas de Aranjuez y el personal sanitario ha logrado estabilizar al varón de 64 años y ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre.

En concreto, el atropello ha provocado al varón ser politraumatizado muy grave y hasta el lugar también se han desplazado la policía local de Aranjuez, según ha informado Emergencias 112.

