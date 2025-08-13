Turquía y Siria señalan a Israel por fomentar la violencia sectaria en Sueida

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, han señalado este miércoles a Israel por fomentar la violencia sectaria en Sueida, en el suroeste de Siria, que ha dejado desde el pasado mes de julio más de 1.500 muertos.

Fidan ha resaltado en una rueda de prensa conjunta con Shaibani que Siria es una pata más de las "políticas expansionistas" de las autoridades israelíes y que Israel busca "debilitar a Siria y crear un "clima de caos e inestabilidad" para lograr sus objetivos.

Por su parte, Shaibani ha indicado que "las reiteradas amenazas israelíes" representan una "clara violación de la soberanía siria mediante ataques contra la infraestructura" y también "ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos".

El titular de Exteriores sirio ha señalado además que el país se enfrenta a "múltiples intervenciones extranjeras", algunas directas y otras indirectas, que buscan "crear divisiones" para exacerbar un "conflicto sectario", según ha recogido la agencia de noticias SANA.

Pese a la tregua, en los últimos días han vuelto a resurgir los enfrentamientos en Sueida y cientos de personas han tenido que ser evacuadas en el marco de una violencia que ha dejado más de 1.500 muertos desde mediados de julio, incluidos 349 ejecutados.

Turquía ha sido uno de los aliados más cercanos de los grupos de oposición sirios, liderados por el movimiento yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que finalmente lograron derrocar al expresidente sirio tras más de dos décadas en el poder.