Trump maneja una lista de hasta once candidatos para nominar al sucesor de Powell al frente de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está barajando nombrar al sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) de entre una lista de once candidatos, tres de los cuales no habían trascendido hasta ahora, según ha adelantado la 'CNBC'.

El medio norteamericano ha indicado, citando fuentes gubernamentales, que la Casa Blanca estaría considerando nominar al jefe de estrategia de mercados de Jefferies, David Zervos; al exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Fed Larry Lindsey; o al director de inversiones de renta fija global de BlackRock, Rick Rieder.

Estos tres contendientes se sumarían a los otro ocho aspirantes ya conocidos, entre los que están la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman; el miembro de la Junta de la Fed Christopher Waller; y el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson.

Además, también están en liza el asesor económico de la Administración Bush, Marc Summerlin; el presidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan; el expresidente de la Fed de St. Louis James Bullard; el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett; y el exmiembro de la Junta de la Fed Kevin Warsh.

Las fuentes han indicado que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entrevistará a los candidatos en un proceso que han calificado de "deliberativo" para acotar la lista final. Después, Trump tomará la decisión final.

Por su parte, el propio Bessent ha confirmado este miércoles que maneja una lista de diez u once personas que incluye "nombres muy respetados del sector privado", así como integrantes de la Reserva Federal.

"Voy a entrevistar a 10 u 11 personas. Luego, un grupo se reunirá con ellos. Queremos hablar sobre política monetaria y política regulatoria", ha apuntado para añadir que el banco central en los últimos años pasó por encima de los otros dos reguladores del sector, la Oficina de Control de Depósitos (OCC) y la Corporación Federal del Seguro de Depósito (FDIC). "Deben entender que son uno de los tres", ha subrayado.

En cualquier caso, Bessent ha destacado que Trump tiene "una mentalidad muy abierta" y ha recordado que antes de elegir a Powell como presidente de la Fed se entrevistó con perfiles tan diferentes como Janet Yellen o John Taylor.