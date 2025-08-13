Trump espera que haya una segunda reunión a tres bandas con Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que espera que haya una segunda reunión a tres bandas con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y con el ucraniano, Volodimir Zelenski, tras su encuentro en Alaska con el líder ruso.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo si desean que esté presente", ha subrayado en declaraciones a la prensa desde Washington.

No obstante, el magnate republicano ha resaltado que puede que este segundo encuentro no se celebre si no "obtienen las respuestas" que desean. "Hemos tenido una muy buena llamada", ha agregado con respecto a la videoconferencia celebrada con Zelenski y en la que han estado presentes líderes europeos.

Por otro lado, el presidente estadounidense ha afirmado que "habrá consecuencias" si su homólogo ruso no acepta un cese de los combates en Ucrania tras su reunión en Alaska. "Habrá consecuencias muy graves", ha dicho.

Los líderes europeos han acordado un total de cinco prioridades de cara a la reunión entre Putin y Trump en Alaska, entre ellos un alto el fuego como punto de partida, así como que Zelenski no se quede fuera de la mesa de negociaciones y que las conversaciones formen parte de una estrategia transatlántica más amplia.

"La línea de contacto debe ser el punto de partida y el reconocimiento legal de la ocupación rusa está fuera de toda cuestión. El principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza sigue siendo válido", ha expuesto el canciller alemán, Friedrich Merz, agregando que también son necesarias "garantías de seguridad firmes y sólidas" para que Kiev pueda repeler cualquier futura agresión rusa.