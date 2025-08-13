Tres muertos en un ataque con dron del Ejército de Israel contra el sur de Líbano

Tres personas han muerto a consecuencia de un ataque con drones ejecutado en la tarde de este martes por el Ejército de Israel contra la localidad de Naqoura, situada en el sur de Líbano, han indicado las autoridades libanesas.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este balance en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA, horas después de anunciar que el ataque provocó heridas en dos personas. una de las cuales se encontraba en estado crítico.

Por su parte, el diario 'L'Orient-Le Jour' ha informado de otros ataques, también efectuados por Israel, que han tenido lugar durante la jornada afectando a los municipios de Noumairiyah, en el distrito de Nabatiyeh, y en Krum al Mrah, en Marjayun, sin bien no han causado víctimas.

Israel, que hasta el momento no ha confirmado estar detrás del ataque, justifica este tipo de agresiones contra Líbano argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií libanés Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre de 2024, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El acuerdo, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.