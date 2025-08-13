Sylvia Pantoja recuerda a su tío Chiquetete en el escenario

La emoción y el recuerdo han ocupado un lugar especial durante la actuación de Sylvia Pantoja en Leganés. En una noche dedicada al arte y la memoria, la artista quiso rendir tributo sobre el escenario a su tío, el legendario Antonio Cortés "Chiquetete", cuya huella permanece imborrable pese a su ausencia.

Durante su actuación, Sylvia detuvo el concierto para dedicar unas palabras a esta figura fundamental de la música española, destacando la enorme contribución y el talento único de Chiquetete: "Esta persona ha dado tantísimo a la música, su voz era inigualable, inimitable. Ahora tengo la suerte de ir con mi primo Fran, con su hijo, a Colombia. Esa persona se llama Antonio Cortés 'Chiquetete', un aplauso para él, que está arriba en el cielo".

La cantante, emocionada, recibió el calor y el reconocimiento del público, que respondió con un largo aplauso en honor al artista fallecido. El homenaje sirvió para recordar el legado de Chiquetete y la unión familiar que sigue inspirando a quienes le admiraron. Sylvia Pantoja cerró su intervención con la mirada puesta en el futuro y el recuerdo de su tío siempre presente, transmitiendo que la música y el cariño de los suyos siguen cruzando generaciones y fronteras.