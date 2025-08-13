Sánchez dice que la situación en España por los incendios "sigue siendo grave": "Extremar la precaución es esencial"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la situación con los incendios en España "sigue siendo grave" y ha instado a "extremar la precaución".

"La situación de los incendios sigue siendo grave. Extremar la precaución es esencial", ha indicado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Al margen de ello, ha agradecido a los equipos de emergencia desplegados para las tareas de extinción. "Gracias, una vez más, a quienes trabajáis sin descanso para combatir las llamas", ha asegurado.