Agencias

Sánchez dice que la situación en España por los incendios "sigue siendo grave": "Extremar la precaución es esencial"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la situación con los incendios en España "sigue siendo grave" y ha instado a "extremar la precaución".

"La situación de los incendios sigue siendo grave. Extremar la precaución es esencial", ha indicado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Al margen de ello, ha agradecido a los equipos de emergencia desplegados para las tareas de extinción. "Gracias, una vez más, a quienes trabajáis sin descanso para combatir las llamas", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez y Clavijo se reunirán el próximo lunes en Lanzarote para hablar sobre migración, agenda canaria y presupuestos

Sánchez y Clavijo se reunirán

Estabilizado el incendio de Jabugo y se autoriza el regreso de los vecinos desalojados

Estabilizado el incendio de Jabugo

(AMP.)Gobierno cifra en 14 los incendios activos en 7 CCAA y apunta al origen intencionado de varios por su "virulencia"

(AMP.)Gobierno cifra en 14 los

La Guardia Nacional inicia su despliegue en Washington tras la orden de Trump

La Guardia Nacional inicia su

OpenAI recupera modelos antiguos para los usuarios de pago y trabaja para que la personalidad de GPT-5 sea "más cálida"

OpenAI recupera modelos antiguos para