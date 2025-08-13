Rusia informa de la supuesta toma de otras dos localidades de Donetsk, Ucrania

Las Fuerzas Armadas rusas se han hecho con el control de dos nuevas localidades en la región ucraniana de Donetsk, según el Ministerio de Defensa de Rusia, que en los últimos días ha informado de nuevos avances en la zona entre aclaraciones desde Kiev por la aparente ruptura de la última línea de defensa en la zona de Pokrovsk.

El Ministerio de Defensa ha incluido en un balance de operaciones difundido este miércoles la supuesta toma de Suvorovo y Nikanorovka, sin que la parte ucraniana se haya pronunciado con respecto a lo que Moscú describe como "liberaciones".

Un portavoz militar ucraniano, Andri Kovaliev, anunció el martes un refuerzo de tropas en el frente de Pokrovsk, dando por hecho que "el enemigo está utilizando su superioridad numérica para intentar penetrar la primera línea en pequeños grupos", pese a las "significativas" bajas que ello pueda suponer para Rusia, según la agencia Bloomberg.

La situación militar en este frente es compleja y no existe información imparcial de lo que está ocurriendo, pero varias autoridades han salido al paso en estos últimos días para negar que las tropas rusas hubiesen logrado consolidar sus avances y traspasar la línea ucraniana.