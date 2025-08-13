Reconocen con el nivel más alto la seguridad de la tecnología de aislamiento de Android para cargas de trabajo críticas

Android ha sido reconocido por la seguridad que ofrece su tecnología de aislamiento para las cargas de trabajo críticas, que exigirá a los fabricantes de dispositivos para que puedan ofrecer el mismo nivel de seguridad.

La seguridad en Android se basa en un enfoque multicapa, en el que la confidencialidad y la integridad de los datos de la memoria del 'framework' de virtualización dependen del hipervisor pKVM, que lo aísla entornos de ejecución que no confían entre sí.

Este elemento ha sido reconocido con la certificación SESIP Nivel 5, lo que lo convierte en "el primer sistema de seguridad de 'software' diseñado para una implementación a gran escala en electrónica de consumo que cumple con este estándar de seguridad", ha destacado Google en un comunicado compartido en su blog.

La evaluación, realizada por Dekra, ha seguido el esquema TrustCB SESIP, conforme a la norma EN-17927, e incorpora AVA_VAN.5, el nivel más alto de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración según la norma ISO 15408.

Esta certificación garantiza que Android está preparado para "soportar de forma segura la próxima generación de cargas de trabajo aisladas de alta criticidad", como la inteligencia artificial que se ejecuta en el dispositivo, y ofrece a los fabricantes de 'smartphones' "una base de firmware única, de código abierto y de excepcional calidad" sobre la que pueden construir.

Al respecto, Google ha señalado que los fabricantes que utilicen Android deberán una tecnología de aislamiento que ofrezca el mismo nivel de seguridad.