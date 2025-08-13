Plus500 retribuirá con 142 millones adicionales a sus accionistas mediante recompras y dividendos

La firma de tecnología financiera multiactivos Plus500 ha anunciado una distribución adicional para los accionistas de la compañía por importe de 165 millones de dólares (142 millones de euros) mediante programas de recompra de acciones y el reparto de dividendos, después de haber aumentado sus ingresos y beneficios en el primer semestre del año.

En concreto, durante la primera mitad del ejercicio, la plataforma obtuvo un beneficio de 149,6 millones de dólares (128 millones de euros), un 0,5% más que un año antes, mientras que el Ebitda aumentó un 1%, hasta 185,1 millones de dólares (159 millones de euros).

De su lado, los ingresos contabilizados hasta junio sumaron 415,1 millones de dólares (357 millones de euros), un 4,2% más que un año antes, con un crecimiento del 4,4% del negocio de 'trading', hasta 385,5 millones de dólares (331 millones de euros), y una mejora del 1,7% de los ingresos por intereses, hasta 29,6 millones de dólares (25,4 millones de euros).

El grupo incorporó a 56.165 nuevos clientes en el primer semestre de 2025, un 1% menos, aunque los clientes activos aumentaron un 2,2%, hasta los 179.931 usuarios. Además, los depósitos de clientes alcanzaron un récord en el semestre de 3.100 millones de dólares (2.600 millones de euros).

Tras la presentación de resultados, Plus500 ha anunciado retornos adicionales para los accionistas por valor de 165 millones de dólares (142 millones de euros), incluyendo programas de recompra de acciones por valor de 90 millones de dólares (77 millones de euros) y dividendos totales de 75 millones de dólares (65 millones de euros).

El programa de recompra de acciones incluye un programa provisional de recompra de 35 millones de dólares (30 millones de euros) y un programa especial de recompra de 55 millones de dólares (47 millones de euros) que comenzarán tras la finalización del programa actual de recompra de acciones de 110 millones de dólares (94 millones de euros), anunciado e iniciado el pasado 18 de febrero.

De su lado, la retribución en dividendos incluye el abono de un dividendo provisional de 35 millones de dólares (30 millones de euros), equivalente al pago de 0,4925 dólares por acción, y un dividendo especial de 40 millones de dólares (34 millones de euros), equivalente a 0,5628 dólares por acción, lo que equivale a un dividendo total por acción de 1,0553 dólares.

Los dividendos a cuenta y especiales tienen fecha ex dividendo el 21 de agosto de 2025, fecha de registro el 22 de agosto de 2025 y fecha de pago el 11 de noviembre de 2025.

"Estas nuevas rentabilidades para los accionistas subrayan la confianza continua del consejo de administración en las perspectivas de Plus500 y reflejan la sólida posición financiera del grupo", explicó la entidad, que para el conjunto de 2025 ha anunciado retornos de 365 millones de dólares (313 millones de euros).