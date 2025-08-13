Paramount Skydance se dispara en Bolsa un 31% tras el acuerdo con TKO para emitir los combates de la UFC

La cotización de la Corporación Paramount Skydance se dispara este miércoles más de un 31% después de que alcanzase un acuerdo con TKO para emitir en régimen de exclusividad durante los próximos siete años y por 7.700 millones de dólares (6.578 millones de euros) los combates de la Ultimate Fighting Championsip (UFC), especializada en artes marciales mixtas.

De esta forma, las acciones la empresa se negociaban a las 20.00 hora peninsular española en los 14,37 dólares (12,28 euros), un 31,02% más que en la apertura y que se suma al alza del 8% registrado el martes.

Según se desprende del comunicado conjunto publicado el lunes, el contrato de asociación tendrá una duración de siete años, a iniciarse en 2026, a razón de 1.100 millones de dólares (939,7 millones de euros) anuales.

Esto permitirá a Paramount retransmitir los 13 eventos numerados de la UFC y 30 Fight Nights a través de la plataforma Paramount+. Algunas de estas veladas podrán emitirse de manera simultánea en la CBS, propiedad de Paramount.

Como parte del acuerdo, UFC y Paramount abandonarán el actual modelo de 'pay-per-view' de UFC para ofrecer estos eventos prémium sin coste adicional a todos los suscriptores de Paramount+ que estén en Estados Unidos. Además, Paramount estudiará hacerse con los derechos de UFC fuera de EE.UU. a medida que estén disponibles.