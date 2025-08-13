Agencias

Pablo Alborán, entre el público de lujo en el concierto de Texas

La magia del Festival Starlite volvió a brillar anoche en Marbella con la actuación de la mítica banda escocesa Texas, liderada por la carismática Sharleen Spiteri. El público disfrutó de un recital cargado de energía y nostalgia en el que sonaron algunos de sus grandes éxitos, como "I Don't Want a Lover", "Halo" o "Summer Son", coreados por un auditorio entregado.

Entre los asistentes se encontraban rostros muy conocidos del panorama musical y social español. Pablo Alborán, Juan Peña y la cantante Marilia no quisieron perderse la cita. El malagueño, visiblemente entusiasmado, confesó que espera volver el próximo año como parte del cartel: "Starlite es un lugar mágico para la música. Se escucha increíble y lo que sucede entre bambalinas es brutal. Este escenario siempre ha sido inolvidable para mí".

También asistió María José Suárez, que se mostró "muy contenta por lo recaudado" en la reciente gala solidaria vinculada al festival. Por su parte, Marilia expresó su emoción por ver a Texas en directo por primera vez: "Me hace muchísima ilusión, nunca les había visto antes".

Con esta actuación, Starlite vuelve a consolidarse como uno de los encuentros musicales más importantes del verano en España, reuniendo sobre su escenario a leyendas internacionales y convirtiéndose, una vez más, en el epicentro de la música y la cultura.

