OpenAI recupera modelos antiguos para los usuarios de pago y trabaja para que la personalidad de GPT-5 sea "más cálida"

OpenAI ha recuperado los modelos anteriores a GPT-5 en las suscripciones de pago y prepara cambios para la personalidad que el nuevo modelo introduce en el 'chatbot', para que sea "más cálida".

GPT-5 no es solo el modelo más reciente de OpenAI, sino también el más avanzado de la compañía, con capacidad para dirigir la petición del usuario al tipo de modelo que mejor pueda responderla, ya sea de propósito general o de razonamiento, ya que unifica ambos.

Este avance llevó a OpenAI a dejar únicamente GPT-5 como modelo base de ChatGPT, lo que no convenció a los usuarios, que pidieron el regreso de modelos anteriores.

Aunque ya confirmó que recuperaba GPT-4o, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha confirmado en la red social X que este modelo aparece ya por defecto en el selector para todos los usuarios de pago, quienes también pueden ver un nueva opción de configuración en la web de modelos adicionales, que permitirá escoger o3, 4.1 y GPT-5 Thinking mini.

Altman también ha anunciado el regreso de GP-4.5, pero solo para la suscripción Pro, ya que este modelo hace un uso muy exigente de las GPU.

La compañía también está trabajando en la personalidad que introduce GPT-5 en el 'chatbot', para que sea "más cálida" que la personalidad que actualmente ofrece GPT-4o, que algunos usuarios siente como "molesta".

En lo que respecta a GPT-5, Altman ha anunciado un aumento en los límites, que se sitúan ahora en 3.000 mensajes a la semana para GPT-5 Thinking y una ventana de contexto de 196.000 tokens.