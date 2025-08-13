Agencias

Nueva especie de ancestro humano revelada en Etiopía

Por Newsroom Infobae

Paleoantropólogos han descubrierto en Etiopía una nueva especie de Australopithecus que nunca se había encontrado en ningún otro lugar, según la investigación publicada en Nature.

El Proyecto de Investigación Ledi-Geraru, dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), ha revelado el miembro más antiguo del género Homo y las herramientas de piedra olduvayenses más antiguas del planeta.

El equipo de investigación concluyó que los dientes de Australopithecus del yacimiento Ledi-Geraru pertenecen a una nueva especie, en lugar de pertenecer a Australopithecus afarensis (el famoso "Lucy"), lo que confirma que aún no hay evidencia de la especie de Lucy con una antigüedad inferior a 2,95 millones de años.

"Esta nueva investigación demuestra que la imagen que muchos tenemos de un simio, un neandertal y un humano moderno es errónea: la evolución no funciona así", afirmó Kaye Reed, paleoecóloga de la ASU. "Aquí tenemos dos especies de homínidos que coexisten. Y la evolución humana no es lineal, es como un árbol frondoso; hay formas de vida que se extinguen".

Este nuevo artículo detalla trece nuevos dientes encontrados en el yacimiento, que pertenecen tanto al género Homo como a una nueva especie del género Australopithecus.

"Los nuevos hallazgos de dientes de Homo en sedimentos de entre 2,6 y 2,8 millones de años, reportados en este artículo, confirman la antigüedad de nuestro linaje", afirmó Brian Villmoare, autor principal y exalumno de la ASU.

"Sabemos cómo eran los dientes y la mandíbula del Homo más antiguo, pero eso es todo. Esto enfatiza la importancia crucial de encontrar fósiles adicionales para comprender las diferencias entre Australopithecus y Homo, y posiblemente cómo pudieron superponerse en el registro fósil en el mismo lugar".

El equipo aún no puede identificar la especie basándose únicamente en los dientes; se necesitan más fósiles antes de que eso suceda.

