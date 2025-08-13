Noboa presiona a jueces de Corte Constitucional con marcha de miles de personas por Quito

Quito, 12 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, escenificó este martes su presión contra la Corte Constitucional del país al liderar una multitudinaria marcha de miles de personas en Quito para protestar contra los recientes dictámenes que suspenden parcialmente leyes promovidas por el mandatario contra la inseguridad y el crimen organizado, rodeadas de polémica al acumular numerosas denuncias por posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Con el lema 'Firmes por Ecuador', el propio mandatario convocó esta marcha que llegó hasta la sede del tribunal constitucional ecuatoriano para protestar contra la suspensión de una serie de artículos de las denominadas leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia.

Entre los artículos suspendidos figura una prerrogativa concedida a Noboa para otorgar "indultos anticipados" a policías y militares que sean procesados por la Justicia por presuntos delitos cometidos en el marco del "conflicto armado interno" que el gobernante declaró desde inicios de 2024 contra el crimen organizado, a cuyas bandas catalogó como grupos "terroristas".

También quedaron temporalmente suspendidos artículos que permiten a los departamentos de inteligencia solicitar a las empresas de telefonía la entrega de datos de sus usuarios y otorgar identidades falsas a sus agentes, así como otro artículo que lleva a las cooperativas de ahorro y crédito a convertirse en sociedades anónimas que integren el sector financiero privado.

Los artículos están suspendidos mientras el máximo tribunal de garantías de Ecuador toma una decisión sobre estas normas presentadas por Noboa y aprobadas por la Asamblea Nacional (Parlamento), donde el oficialismo cuenta con mayoría en la cámara.

A lo largo del recorrido de la marcha se situaron una serie de carteles con las fotografías de los nueve jueces de la Corte Constitucional con el mensaje 'Estos son los jueces que nos están robando la paz'.

La Corte Constitucional es actualmente el único poder del Estado ecuatoriano que no cede a las acciones de Noboa y desde que llegó al poder ha modulado y limitado algunas de sus medidas, como los sucesivos estados de excepción decretados por el mandatario desde hace más de año y medio para combatir a las bandas criminales, lo que el tribunal ha pedido que no se perpetúe ya que implica la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.

Entre las pancartas que portaban los seguidores de Noboa se podían leer mensajes como 'Jueces corruptos a la cárcel' o 'Basta ya de jueces corruptos'.

El presidente se unió a la multitud desde el Palacio de Carondelet, la sede presidencial del país andino, escoltado Los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, todos ellos con chalecos antibalas y acompañados de guardaespaldas, policías y militares.

Noboa caminó firme con sus características gafas de sol, alzando el puño de tanto en tanto y saludando a los manifestantes al ritmo de los himnos patrios.

"Estamos aquí con el pueblo, luchando contra la corrupción y la falta de empatía hacia la gente que vive con inseguridad y narcotráfico en todos lados", declaró Noboa a voces desde un megáfono al finalizar su baño de masas.

El presidente continuó pidiendo que se "apoye a nuestras fuerzas del orden" y declaró que el fin de la marcha era "buscar justicia y paz, no atropellar a nadie. La mayoría quiere resultados (...) y que se actúe contra la delincuencia".

"Noboa presidente, Noboa presidente", corearon los presentes, quienes portaron camisetas con el escudo nacional y banderas ecuatorianas.

Desde entonces, el equipo de Gobierno hizo varios llamados a la población civil para unirse a la protesta. La convocatoria surtió efecto y más de 730 autobuses llegaron desde diversas zonas del país para apoyar esta iniciativa.

En un comunicado, la Corte Constitucional alertó sobre la falta de seguridad en las inmediaciones del alto tribunal, que se mantuvo sin medidas de protección hasta las 10:30 de la mañana.

En respuesta a la pancarta con las fotografías de los magistrados, la Corte señaló que el mensaje es una "estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia de este organismo".

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se pronunció abiertamente en redes sociales sobre la manifestación, al señalar que "los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador son inaceptables".

"Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal", señaló Türk.

Noboa tiene en marchas nuevas leyes cargadas de polémica como una iniciativa legislativa para controlar las finanzas de organizaciones no gubernamentales y fundaciones, así como una pregunta en su próximo referéndum para que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser objeto de juicio político y destituidos con mayoría absoluta (la mitad más uno de votos).

"Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal", continuó el alto cargo de la ONU en un mensaje difundido en redes sociales.

Por su parte, la relatora de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, hizo un llamado para evitar que se instrumentalice la protesta a voluntad de actores de poder y que se manipulen necesidades de la ciudadanía o intereses de movimientos sociales para "justificar hostigamientos contra el poder judicial".

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) también se posicionó al respecto, al defender que la Corte Constitucional debe operar sin presiones políticas y reclamar al presidente que respete la independencia judicial, esencial para garantizar y proteger los derechos humanos.

El Washington Office on Latin America (WOLA) defendió que la independencia judicial no puede ser opcional y que es la base de toda democracia.

Además, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (la máxima instancia dentro de la justicia ordinaria de Ecuador), José Suing, hizo un llamado a instituciones públicas y sociedad civil para crear espacios de diálogo y así encontrar "soluciones adecuadas y viables" a la tensa situación que enfrenta el país.

Las reacciones se producen después de que, la mañana de este martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, liderara una manifestación contra los jueces de la Corte Constitucional para rechazar su decisión de suspender parcialmente algunos artículos de las últimas leyes aprobadas, envueltas en mucha polémica al acumular numerosas denuncias por posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Entre esos artículos figuran el que le confieren al mandatario prerrogativas como el "indulto anticipado" a policías y militares, así como un sistema de inteligencia que permite agentes encubiertos con identidad falsas y obtener de las empresas de telefonía información sobre sus usuarios.

Los artículos forman parte de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, por la vía económica urgente propuesta por el presidente. Esta modalidad legislativa permite aprobar leyes en un plazo inferior de 30 días.

Para Noboa, estas normas son cruciales para frenar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país andino. No obstante, fueron rechazadas por varios sectores de la sociedad y acumularon varias denuncias de constitucionalidad antes de ser paralizadas parcialmente por la Corte.

A la marcha contra la decisión judicial también llegaron otros ministros del Ejecutivo como el de Interior, John Reimberg, y el titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Además, apenas un par de horas antes del inicio de la protesta, aparecieron varias pancartas gigantes a lo largo del recorrido de la marcha con los rostros y nombres de los nueve jueces del alto tribunal. "Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían", podía leerse en el cartel.

La Corte Constitucional señaló en redes que el mensaje es una "estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia de este Organismo".

En su rueda de prensa semanal, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, negó este martes que el gigantesco cartel haya sido financiado con fondos públicos.

Guayaquil (Ecuador), 12 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró este martes su preocupación por "actos y discursos que pueden amenazar la labor independiente de jueces y juezas de la Corte Constitucional" de Ecuador, después de la protesta encabezada por el presidente Daniel Noboa en contra del tribunal, que suspendió algunos artículos de tres polémicas leyes impulsadas por él.

"La protesta del 12 de agosto, convocada por el Gobierno y apoyada, entre otras, por autoridades de la Asamblea Nacional (Parlamento) se suma a un contexto de campañas de desprestigio en redes sociales y en la vía pública contra la Corte", señaló la Comisión en su cuenta de la red social X.

Quito, la capital del país, amaneció este martes con varias vallas publicitarias en las que se mostraba la cara y los nombres de los nueve jueces constitucionales y en las que se los acusaba de "robar la paz" a los ciudadanos, aunque el Gobierno negó que las hayan auspiciado.

Sin embargo, durante la manifestación algunos de los ministros se pronunciaron en contra del tribunal constitucional. "Esta Corte no ha hecho más que ser una molestia y un estorbo para el trabajo del bloque de seguridad", dijo Gian Carlo Loffredo, titular de la cartera de Defensa.

La Comisión añadió que la marcha liderada por el presidente "incluyó el traslado de una tanqueta militar al edificio del tribunal".

"Estos hostigamientos amenazan la independencia judicial, las garantías para el ejercicio de las funciones judiciales y la seguridad e integridad de quienes trabajan en la Corte", mencionó la CIDH.

El organismo aseguró que esta independencia judicial "es fundamental en el sistema de pesos y contrapesos", por lo que Ecuador debía asegurar el "desarrollo libre de la función de la Corte Constitucional".

Además, indicó que debía "garantizar la seguridad e integridad de las personas operadoras de justicia".

El pronunciamiento de la CIDH se suma a los que hicieron a lo largo del día Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Washington Office on Latin America (WOLA), la relatora de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El presidente Noboa convocó a la manifestación en rechazo a la decisión de los jueces constitucionales de suspender temporalmente el efecto de algunos artículos de las polémicas leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, recientemente aprobadas por el Legislativo, controlado por el oficialismo.

Entre esos artículos figuran el que le confieren al mandatario prerrogativas como el "indulto anticipado" a policías y militares, así como un sistema de inteligencia que permite agentes encubiertos con identidad falsas y obtener de las empresas de telefonía información sobre sus usuarios.

Para Noboa, estas normas son cruciales para frenar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país andino, pero han sido ampliamente rechazadas por organizaciones sociales, sindicatos y defensores de los derechos humanos, quienes interpusieron decenas de demandas de inconstitucionalidad -algunas de ellas admitidas a trámite por la Corte- al considerar que las mismas vulneraban diversos derechos.