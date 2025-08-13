Muere un palestino por disparos de un militar israelí fuera de servicio al sur de Nablús (Cisjordania)

Un hombre ha muerto este miércoles por disparos de un militar israelí fuera de servicio en la localidad cisjordana de Duma, al sur de Nablús, en el marco del repunte de este tipo de incidentes en este territorio palestino, según las autoridades locales.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Zamin Jalil Reda Dauabsi, de 35 años, que "ha sucumbido a sus heridas tras haber recibido disparos de colonos que atacaron Duma", según ha recogido la agencia de noticias WAFA.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa Israel (FDI) han indicado que "decenas de terroristas palestinos lanzaron piedras contra un militar fuera de servicio y un civil" durante "unas obras de ingeniería civil cerca de Duma.

"El soldado respondió disparando al aire. Los terroristas continuaron lanzando piedras y, en respuesta, disparó para eliminar la amenaza. Se detectó un impacto. Posteriormente, los terroristas intentaron arrebatarle el arma", reza un comunicado.

Tras ello, "fuerzas adicionales" de las FDI se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Como resultado del lanzamiento de piedras, el militar fuera de servicio y el civil resultaron levemente heridos y recibieron atención médica.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de 980 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de cerca de 180 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.