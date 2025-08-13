Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

Líderes europeos han pedido este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las conversaciones previstas este viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, empiecen por plantear un alto el fuego y no dejar fuera al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha descrito una serie de puntos que deben estar presentes en la reunión entre Putin y Trump, entre ellas que el punto de partida de las negociaciones sea un alto el fuego que siente las bases para una "paz duradera" en la región.

Asimismo, ha reiterado durante una rueda de prensa junto a Zelenski en Berlín que "no se puede tomar ninguna decisión" con respecto al intercambio de territorio sin Kiev, mientras que son necesarias "garantías de seguridad firmes y sólidas" para el país.

El canciller alemán también ha indicado que se seguirá ejerciendo presión contra Rusia, incluso a través de la imposición de sanciones, si Moscú no se compromete a establecer la paz en Ucrania. Merz ha confirmado que Trump tiene previsto hablar con Zelenski tras su reunión con el presidente ruso en Alaska.

Sus palabras tienen lugar tras una videoconferencia "constructiva" con Trump después de un primer encuentro entre los líderes europeos --entre ellos los primeros ministros de Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen-- y Zelenski. También ha estado presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Europa aspira a no quedarse fuera de un futuro acuerdo, al tiempo que reclama que se tengan en cuenta por encima de todo los intereses de Ucrania, después de que Trump llegase a sugerir públicamente la hipótesis de un canje de territorios con Rusia que Zelenski rechaza de plano.