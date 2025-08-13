Las RedSticks tumban a Inglaterra (2-1) y España avanza a semifinales del Europeo

La selección española femenina de hockey hierba ha ganado este miércoles a Inglaterra (2-1) en su último choque del Grupo B del Europeo 2025 de Mönchengladbach (Alemania) y se ha clasificado para las semifinales tras lograr un triunfo redentor ante unas británicas que eran una especie de 'bestia negra' para las RedSticks.

España, que no derrotaba a Inglaterra en un Europeo desde las semifinales de la cita de 1995, superó a las británicas para sellar su pase a semifinales de este Europeo en el que sigue invicta y dispuesta a seguir soñando.

Las RedSticks de Carlos García Cuenca sabían que solo valía ganar para estar entre las cuatro mejores, y respondieron con un partido muy completo, tanto en ataque como en defensa, para superar a una potente Inglaterra que también llegaba invicta y que se queda fuera de la lucha por las medallas.

Con esta victoria, las españolas terminan la fase de grupos con una victoria y dos empates (contra Escocia y Bélgica), resultado suficiente para avanzar de ronda como segundas de grupo y, seguramente, medirse en esas 'semis' a la potente selección de Países Bajos, que tiene todo de cara para ser líder en su Grupo A.

España arrancó el duelo contra Inglaterra decidida y dominadora, generando la primera gran ocasión en el minuto 5, cuando Sara Barrios se internó por línea de fondo y asistió a Luciana Molina, que no logró rematar por poco. En la jugada siguiente, Inglaterra respondió al contragolpe con una acción que Dancy Bourne no consiguió culminar. El partido se abría con ritmo y llegadas en ambas porterías.

Pero en el minuto 10 llegó el merecido premio para España. Tere Lima encontró a Lucía Jiménez en la frontal del área, y esta asistió con precisión a Luciana Molina, que no perdonó en el mano a mano para firmar el 1-0. Un tanto que reflejaba el mejor arranque de las españolas.

Sin embargo, la respuesta inglesa fue inmediata. En su primera llegada clara, solo dos minutos después, Tessa Howard desvió con acierto un potente envío de Elizabeth Neal dentro del área para batir a Clara Pérez y establecer el 1-1 en el marcador del estadio de Mönchengladbach.

El segundo cuarto mantuvo el ritmo alto, con ocasiones para ambos equipos. Clara Pérez detuvo un severo penalti stroke para evitar el segundo tanto británico y, poco después, una jugada de estrategia en un penalti córner permitió a Barrios rematar sola, aunque desviado. Inglaterra también tuvo su opción clara en el minuto 33, pero Bourne no encontró rematadora en el área, y al descanso se llegó con ese 1-1.

La reanudación no cambió el guión y Clara Pérez volvió a aparecer para salvar un disparo de Rayer, y Estel Petchamé provocó un nuevo penalti córner. En él, Candela Mejías lo intentó con un disparo alto que se marchó fuera. Sí marcó Patricia Álvarez tras una acción individual, pero su tanto fue anulado por juego peligroso.

Seguía España dominando y el tanto que sí subió al marcador fue el de Lucía Jiménez, que aprovechó un rechace en el minuto 36 para empujar la bola al fondo de la red y poner el 2-1 que acabaría siendo definitivo.

España supo gestionar la ventaja con inteligencia. Las británicas, volcadas en ataque, buscaron el empate, pero se toparon con una defensa sólida y una Lulu Jiménez que fue clave para neutralizar un penalti córner en el minuto 50. A falta de cuatro minutos, Inglaterra retiró a su portera para jugar con una jugadora de campo más, pero ni así logró inquietar a una selección española muy seria atrás.

Lucía Jiménez, mejor jugadora del partido, aseguró en declaraciones facilitadas por la RFEH estar "muy orgullosa" por todas las RedSticks y el cuerpo técnico. "El partido no ha sido fácil. Inglaterra siempre son difíciles de ganar y hemos tenido que darlo todo para llevarnos la victoria. Llevamos mucho tiempo trabajando para ganar este partido y estoy muy feliz por haberlo sacado adelante", aseguró.

"Seguramente juguemos las semifinales contra Países Bajos. Son las mejores del mundo, referentes para nosotras, pero vamos sin nada que perder. Saldremos a hacer nuestro juego y confiar en nosotras", manifestó la jugadora madrileña.